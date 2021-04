Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à l’action pour Ousmane Dembélé !

Publié le 16 avril 2021 à 11h45 par T.M.

Face à l’avenir incertain de Kylian Mbappé, le PSG scruterait déjà un peu partout pour son potentiel successeur. Et cela aurait amené Leonardo au FC Barcelone.

Du côté du PSG, on retient encore et toujours son souffle pour Kylian Mbappé. En effet, alors que Leonardo tente tout pour prolonger le Français, son choix se fait attendre et il pourrait bien pencher vers un départ. Malgré le pont d’or qui lui serait offert à Paris, Mbappé pourrait ne pas résister à la possibilité de rejoindre le Real Madrid. Une catastrophe dont le PSG devra alors se relever. Et dans la capitale, Leonardo commencerait déjà à s’y préparer au cas. Ainsi, les noms de Lionel Messi, Harry Kane, Mohamed Salah ou encore Jadon Sancho ont notamment été évoqués pour venir faire oublier Kylian Mbappé au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino.

La solution Dembélé ?