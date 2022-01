Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est encore loin de ses objectifs du mercato…

Publié le 11 janvier 2022 à 14h30 par G.d.S.S. mis à jour le 11 janvier 2022 à 14h33

Plus que jamais dans l’obligation de vendre, le PSG peine à trouver preneur pour ses indésirables à l’image de Sergio Rico qui a dernièrement refusé de partir. Et Leonardo peine à atteindre les objectifs qui lui ont été fixés pour ce mois de janvier…

Les prochains mois s’annoncent très agités pour le PSG dans le sens des départs ! Premier dossier majeur : l’avenir de Kylian Mbappé, qui arrivera au terme de son contrat et se trouve déjà en capacité de pouvoir négocier avec le club de son choix. D’ailleurs, comme le10sport.com vous l’a expliqué la semaine dernière, plus rien ne semble pouvoir désormais s’opposer à sa signature avec le Real Madrid avec qui il dispose déjà d’un accord moral. Mais Leonardo a d’autres dossiers brûlants à régler, puisque L’Equipe expliquait fin décembre que le directeur sportif du PSG s’était vu fixer un objectif de ventes à hauteur de 100M€ pour les deux prochaines périodes de mercato, étant donné que le club de la capitale traverse une période plutôt délicate sur le plan financier. Mais rien n’y fait…

Rico complique les plans du PSG

Les nombreux éléments annoncés sur le départ tels que Layvin Kurzawa, Colin Dagba, Abdou Diallo ou encore Mauro Icardi peinent à trouver preneur sur le marché, et certains déclinent même les portes de sortie qui leur sont proposées… En effet, comme l’a révélé Foot Mercato ce mardi, Sergio Rico (28 ans), qui fait partie des indésirables du PSG avec son statut de troisième gardien derrière le tandem Navas-Donnarumma, aurait refusé de partir à Clermont. De plus, malgré un intérêt de l’ASSE en début de mercato hivernal, c’est finalement Paul Bernardoni qui a été attiré par les Verts comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, et les options sont désormais très limitées pour Rico sur le marché des transferts. Ce qui ne fait clairement pas les affaires de Leonardo et du PSG dans leur objectif dégraissage.

Il veut pourtant se relancer ailleurs…