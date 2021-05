Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est déjà fixé dans ce dossier à 80M€ !

Publié le 1 juin 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG semble déterminé à recruter Théo Hernandez cet été, le latéral gauche français du Milan AC aurait déjà pris une grande décision à ce sujet.

En plus de la piste menant à Achraf Hakimi qui se réchauffe de jour en jour pour le PSG, Leonardo observe également au poste de latéral gauche pour son mercato estival. Ainsi, Theo Hernandez (Milan AC) intéresserait fortement le directeur sportif parisien, qui envisagerait donc une fois de plus d’aller piocher en Italie pour renforcer son équipe. Toutefois, cette piste aurait été fixée à hauteur de 80M€ par le club rosssonero , et le PSG doit même se heurter à un autre problème…

Hernandez ne veut pas du PSG

Comme l’a annoncé Calciomercato.it lundi, le PSG aurait bien fait part de son intérêt pour Theo Hernandez, mais la réponse du latéral gauche aurait été très claire : il ne souhaite pas quitter le Milan AC avec qui il disputera la Ligue des Champions l’an prochain. Le PSG sait donc à quoi s’en tenir…