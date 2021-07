Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déjà dans l'embarras pour ce dossier chaud ?

Publié le 15 juillet 2021 à 17h30 par Amadou Diawara

Après avoir recruté Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma, Leonardo voudrait révolutionner le couloir gauche de sa défense. Alors qu'il compterait toujours sur Juan Bernat, le directeur sportif du PSG aurait décidé de se débarrasser de Mitchel Bakker et de Layvin Kurzawa, pour ensuite recruter Theo Hernandez. Sachant qu'il a déjà réussi à vendre le défenseur néerlandais et que l'ancien de l'AS Monaco pourrait atterrir à Galatasaray, Leonardo peinerait toutefois à arracher Theo Hernandez au Milan AC.

Alors que mercato estival vient d'ouvrir ses portes, Leonardo a déjà frappé très très fort. Comme lors du dernier mercato estival, le directeur sportif du PSG n'a pas hésité à profiter des opportunités à 0€ sur le marché. Alors que Georginio Wijnaldum semblait être destiné à rejoindre le FC Barcelone, Leonardo est parvenu à inverser la vapeur à la dernière minute. En fin de contrat le 30 juin avec Liverpool, l'international néerlandais s'est finalement laissé séduire par le PSG, et a recalé le Barça au dernier moment. Dans la même situation contractuelle que Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma ont également rejoint les rangs du PSG librement. Et alors qu'il s'est offert 3 renforts XXL gratuitement, Leonardo s'est permis de lâcher 70M€ - comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité - pour arracher Achraf Hakimi à l'Inter. Et malgré ces quatre arrivées de poids, le directeur sportif du PSG ne compterait pas du tout en rester là.

Leonardo doit tirer un trait sur Spinazzola

Après avoir renforcé la cage, la défense centrale, le couloir droit et le milieu de terrain de Mauricio Pochettino, Leonardo voudrait désormais se pencher sur le côté gauche de l'arrière garde du PSG, qu'il compterait totalement révolutionner. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG a déjà bouclé le départ de Mitchel Bakker, transféré au Bayer Leverkusen pour une somme qui serait comprise entre 7 et 10M€, bonus compris. Par ailleurs, Leonardo aurait décidé de se débarrasser de Layvin Kurzawa. Et alors que Galatasaray en pincerait pour l'ancien de l'AS Monaco, le dirigeant parisien espérerait trouver un accord avec le club turc au plus vite. Pour pallier ces départs, Leonardo aurait l'intention de recruter un nouvel arrière gauche. Et alors que Leonardo Spinazzola s'est gravement blessé, le directeur sportif du PSG pourrait jeter toutes ses forces sur Theo Hernandez.

Aucune offre du PSG pour Theo Hernandez ?