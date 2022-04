Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aura sa chance pour ce crack du Barça !

Publié le 3 avril 2022 à 0h15 par P.L.

Alors que le FC Barcelone a du mal à trouver un accord pour la prolongation de Ronald Araujo, le PSG pourrait s'immiscer dans les négociations. D'ailleurs, le club de la capitale pourrait bien profiter d'une brèche ouverte dans le dossier à cause des autres plans prévus par Joan Laporta.

Ces derniers temps, le dossier Ronald Araujo est devenu assez chaud pour le FC Barcelone. Alors que le club catalan chercherait à le prolonger, son contrat arrivant à expiration en juin 2023, Joan Laporta peinerait à trouver un terrain d’entente avec l’Uruguayen. Cette situation aurait interpellé quelques formations comme le PSG ou encore Manchester United. Et les prétendants du défenseur central pourrait s’engouffrer dans une brèche ouverte par les autres dossiers de Joan Laporta.

Les dossiers estivaux de Laporta pourraient poser des problèmes pour la prolongation d’Araujo