Mercato - Barcelone : Un énorme signal envoyé à Xavi pour son recrutement ?

Xavi semble avoir des grandes ambitions pour le mercato estival, mais la réalité économique du FC Barcelone devrait le pousser à faire des choix.

Si l’on se fie aux informations de la presse catalane, il devrait y avoir au moins un gros coup par ligne au FC Barcelone cet été. Franck Kessié ainsi qu’Andreas Christensen auraient déjà donné leur accord, mais Xavi ne semble pas du tout être satisfait pour le moment. Antonio Rüdiger semble en effet être un autre grand objectif du coach du Barça, tout comme Noussair Mazraoui, Dani Olmo ou encore Paulo Dybala et Alvaro Morata. AS assure toutefois que le grand rêve de Xavi reste Erling Haaland, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com intéresse également le PSG et pourrait couter extrêmement cher.

Que des joueurs en fin de contrat pour le Barça !