Mercato - PSG : Leonardo a connu un échec cuisant dès son retour !

Publié le 7 décembre 2021 à 12h45 par A.C.

Revenu au Paris Saint-Germain en 2019, Leonardo a réalisé plusieurs gros coups sur le mercato... mais a également vu plusieurs dossiers lui échapper.

Le Paris Saint-Germain n’est pas vraiment connu pour être un club qui mise beaucoup sur ses jeunes talents. Ils sont en effet très peu nombreux à s’être véritablement affirmés au sein de l’équipe première, avec notamment Adrien Rabiot et Presnel Kimpembe. Or, si le second est toujours là, le second est parti à la Juventus et semble avoir repris une place de choix en équipe de France. De quoi donner des regrets au PSG, qui assiste également à l’explosion de Christopher Nkunku au RB Leipzig... et qui selon la presse allemande pourrait faire son retour.

« Quand Leonardo est arrivé, il ne voulait pas me vendre, il était même carrément contre »