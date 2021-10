Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un retour à Paris ? La réponse de cette ancienne pépite de QSI !

Publié le 16 octobre 2021 à 1h45 par A.D.

Barré par une concurrence colossale au PSG, Stanley Nsoki a décidé de faire ses valises à l'été 2019 pour rejoindre l'OGC Nice. Alors qu'il évolue désormais à Bruges, le défenseur de 22 ans s'est prononcé sur un possible retour dans le club parisien.

Formé au PSG, Stanley Nsoki a décidé de partir à l'été 2019 pour aller chercher plus de temps de jeu à l'OGC Nice. Après deux saisons convaincantes chez les Aiglons , le défenseur de 22 ans s'est fait remarquer par Bruges. A tel point que le club belge a déboursé environ 6,5M€ cet été pour le recruter. Alors qu'il dispute la Ligue des Champions cette saison, Stanley Nsoki a eu l'occasion de se frotter au PSG en phase de groupes. Ce qui lui a donné des idées.

«Si je dois revenir un jour à Paris, c’est que Dieu l’aura voulu ainsi, mais...»