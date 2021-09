Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette ancienne pépite de QSI vide son sac…

Publié le 15 septembre 2021 à 17h45 par Th.B.

Passé par le centre de formation du PSG où il a signé son premier contrat professionnel avant de partir pour l’OGC Nice, Stanley Nsoki évolue à présent à Bruges et sera l’adversaire du Paris Saint-Germain ce mercredi soir en Ligue des champions. L’occasion pour le défenseur de revenir sur son départ.

Formé au PSG où il a notamment joué sous la houlette de Thomas Tuchel, Stanley Nsoki quittait le club de la capitale même pas un an après la signature de son premier contrat professionnel. En effet, à l’été 2019, le polyvalent défenseur gauche capable d’évoluer au sein de la charnière centrale, pliait bagage pour rejoindre l’ambitieux projet sportif de l’OGC Nice. À ce jour, Nsoki ne figure plus dans l’effectif niçois puisqu'il a signé à l’intersaison à Bruges. Dans le cadre la rencontre de Ligue des champions entre le PSG et son nouveau club qui se déroulera ce mercredi soir, Stanley Nsoki s’est longuement livré sur les raisons de son départ du Paris Saint-Germain.

«J'étais à la recherche de quelque chose que Paris ne pouvait pas me proposer»