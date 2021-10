Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces nouvelles révélations sur le dossier Sterling !

Publié le 16 octobre 2021 à 0h30 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone serait intéressé par le profil de Raheem Sterling, l’attaquant de Manchester City ne voudrait prendre aucune décision hâtive et compterait bien peser le pour et le contre d’un départ et d’une prolongation.

Le FC Barcelone pourrait se laisser séduire par Raheem Sterling lors du mercato hivernal. En effet, les dirigeants du Barça aimeraient se renforcer aux avants-postes et l’international anglais de Manchester City a clairement ouvert la porte à un challenge à l’étranger, lui qui n’a connu que des clubs de Premier League depuis ses débuts. « S'il y avait l'option d'aller ailleurs pour avoir plus de temps de jeu, je serais ouvert à cela... En tant que joueur anglais, tout ce que je connais, c'est la Premier League et j'ai toujours pensé qu'un jour peut-être j'aimerais jouer à l'étranger et voir comment je relèverais ce défi ». Cependant, Sterling ne prendrait aucune décision hâtive concernant son avenir et son contrat à City qui court jusqu’en juin 2023.

Raheem Sterling temporiserait pour son avenir !