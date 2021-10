Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé, Roberto... Le Barça annonce la couleur !

Publié le 15 octobre 2021 à 23h30 par La rédaction

Alors que Pedri a officiellement prolongé avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé et Sergi Roberto n'ont toujours pas trouvé d'accord avec les dirigeants catalans autour d'un allongement de bail. Mateu Alemany a fait le point sur les deux dossiers, révélant qu'ils rencontrent quelques difficultés.

Alors que le FC Barcelone vient tout juste d’officialiser la prolongation de Pedri jusqu’en juin 2026, d’autres dossiers commenceraient à traîner en longueur. En effet, Ousmane Dembélé et Sergi Roberto sont toujours en fin de contrat en juin prochain et pour le moment, ils n’ont toujours pas étendu leurs engagements avec le Barça . Si Joan Laporta aimerait voir les deux joueurs prolonger avec les Blaugrana prochainement, Mateu Alemany a fait le point sur les dossiers de l’ailier et du latéral droit.

« Il faut comprendre que les processus sont un peu plus longs et plus difficiles que d'autres fois »