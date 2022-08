Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG: Le transfert de Sanches débloqué par cet indésirable

3 août 2022

Le Paris Saint-Germain est en passe d’accueillir Renato Sanches. Le milieu de terrain portugais, pisté depuis plusieurs semaines, va arriver en provenance du LOSC, il ne resterait plus qu’à s’entendre sur la durée de son contrat. On en sait d’ailleurs plus sur les raisons qui ont retardé son arrivée dans la capitale. En effet, le PSG attendait le départ de Georginio Wijnaldum vers l’AS Rome pour finaliser ce dossier.

Après plusieurs semaines d’attente, Renato Sanches va enfin devenir un joueur du Paris Saint-Germain. Comme nous vous le révélions sur le10sport.com , il ne manquait plus que quelques détails à régler afin que l’international portugais s’engage au PSG. S’il y a encore des points à finaliser, notamment s’entendre sur la durée de son contrat (4 ou 5 ans), Renato Sanches va, sauf retournement de situation, devenir la prochaine recrue parisienne.

Wijnaldum bloquait l’arrivée de Sanches

Un joueur aurait d’ailleurs permis de débloquer la situation : Georginio Wijnaldum. L’international néerlandais, arrivé libre l’été dernier en provenance de Liverpool, va bientôt rejoindre l’AS Rome. Le PSG s’est entendu avec la Louve autour d’un prêt d’une saison avec option d’achat. La Roma prendra en charge une partie du salaire de Wijnaldum, à hauteur de 5M€, alors qu’il perçoit 9M€ annuels.

Accord trouvé avec Lille

Comme l’indique le journaliste Matteo Moretto, le PSG attendait qu’un accord soit trouvé avec le club italien, avant d’avancer dans le dossier Renato Sanches. Il révèle également que Luis Campos a joué un rôle déterminant, lui qui a bien connu le Portugais au LOSC, tout comme Christophe Galtier. Selon les informations de Sky Allemagne , Renato Sanches devrait signer son contrat ce mercredi. Les deux clubs se seraient entendus pour une indemnité de transfert d’environ 15 M€, alors qu’il aurait été libre à l’issue de la saison.

Renato Sanches al PSG. Luis Campos jugó un papel absolutamente clave en esta negociación. El club francés solo esperaba definir la salida de Wijnaldum a la Roma. Hoy, reconocimiento médico en Paris. @relevo https://t.co/eQwi80Exgb — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 3, 2022

