Mercato - PSG : Le Real Madrid a tranché pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 29 mars 2021 à 19h45 par A.C.

Florentino Pérez, président du Real Madrid, semble avoir les idées claires concernant le prochain mercato estival.

Ça pourrait bien être le coup de l’année. Excédé par le dernier échec de la Juventus en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo souhaiterait changer de club. Mais qui peut l’accueillir ? La presse italienne a notamment parlé du Paris Saint-Germain, qui pourrait bien partir à la recherche d’un remplaçant à Kylian Mbappé. Mais deux autres gros clubs européens seraient également à l’affut ! Il s’agirait du Real Madrid et de Manchester United, dont Cristiano Ronaldo a déjà porté les couleurs par le passé.

Pérez ne veut pas de Cristiano Ronaldo