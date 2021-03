Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prend une décision fracassante pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 29 mars 2021 à 17h45 par A.C.

Sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo est annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain.

Avec l’avenir de Kylian Mbappé toujours incertain, Leonardo pourrait décider de frapper un gros coup cet été. Et le directeur sportif du Paris Saint-Germain vise très gros, avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Le premier est en fin de contrat au FC Barcelone, tandis que le second pourrait quitter la Juventus, à un an de la fin du sien. L’énième échec des Bianconeri en Ligue des Champions pourrait en effet avoir sonné le glas de l’aventure italienne de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo trop cher pour le PSG ?