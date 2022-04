Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar s’active une cette grande star en attaque !

Publié le 24 avril 2022 à 2h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Angel Di Maria arrivant au terme de son contrat avec le PSG et alors qu’une prolongation ne semble pas du tout à l’ordre du jour pour l’international argentin, le Qatar va tenter de recruter Riyad Mahrez.

Ça sent la fin entre Angel Di Maria et le PSG ! L’ailier argentin de 34 ans souhaite prolonger son contrat qui arrive à expiration au Parc des Princes, mais à en croire les dernières tendances, la position de Leonardo est très ferme à ce sujet et il n’entend pas conserver Di Maria. Le PSG va donc devoir se mettre en quête d’un renfort disposant du même profil cet été, et le Qatar semble envisager un coup XXL sur le marché…

Le PSG cible Mahrez

Comme l’a annoncé L’Equipe samedi, le PSG serait à l’affût pour Riyad Mahrez dont le contrat court jusqu’en juin 2023 avec Manchester City, et le profil de l’international algérien pourrait parfaitement pallier une perte de Di Maria. À noter que le Real Madrid est également à l’affût sur Mahrez…