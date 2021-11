Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar était prêt à ouvrir la porte à Pochettino !

Publié le 29 novembre 2021 à 4h45 par T.M.

Finalement, Mauricio Pochettino ne devrait pas quitter le PSG maintenant. Pour autant, le Qatar ne se serait pas opposé à un départ. A certaines conditions…

Aujourd’hui, Mauricio Pochettino est donc toujours l’entraîneur du PSG. D’ailleurs, récemment, Leonardo avait mis un terme aux différentes rumeurs, assurant que l’Argentin n’était pas sur le départ et qu’il n’y avait aucun contact avec Zinedine Zidane. De quoi alors clore le feuilleton qui annonçait Pochettino à Manchester United. Si les Red Devils étaient intéressés par l’Argentin, le PSG se serait opposé à son départ. Mais à en croire Téléfoot , si le natif de Murphy n’est pas parti, cela ne serait pas forcément à cause du PSG.

Les conditions n’étaient pas remplies !

Selon l’émission de TF1, le PSG n’aurait pas dit non à un départ de Mauricio Pochettino, à certains conditions toutefois. La première, que Manchester United lâche entre 15 et 20M€, une somme qui n’a pas été proposée par les Red Devils. La seconde, que le PSG trouve le remplaçant de Pochettino. Et alors que des contacts se seraient tenus avec Zinedine Zidane, cela n’aurait pas été très loin. Au final, l’Argentin n’a donc pas quitté la capitale française.