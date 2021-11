Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La première recrue hivernale de Puel est validée !

Publié le 29 novembre 2021 à 4h00 par T.M.

Ancien formateur de Joris Gnagnon, Abdel Kaddour estime que l’ASSE a possiblement réalisé un joli coup.

Libre de tout contrat depuis son départ du FC Séville, Joris Gnagnon va donc rebondir en Ligue 1. L’ancien Rennais évoluera avec l’ASSE à compter du mois de janvier. Si rien n’est encore officiel, l’accord aurait été trouvé entre les différentes parties. Selon les dernières informations de L’Equipe , Gnagnon s’est engagé pour 6 mois avec l’ASSE, bien que les Verts souhaitaient pourtant le faire signer pour 18 moins initialement.

« Joris peut vraiment faire du bien aux Verts »