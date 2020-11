Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort de Marquinhos sur Edinson Cavani !

Publié le 15 novembre 2020 à 23h45 par B.C.

Alors qu'Edinson Cavani a quitté le PSG cet été à l'issue de son contrat, Marquinhos a rendu hommage à son ancien coéquipier avant la rencontre entre le Brésil et l'Uruguay.

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG, Edinson Cavani a quitté le club de la capitale cet été après 7 ans de bons et loyaux services. Après un suspense long de plusieurs mois, le Matador a choisi Manchester United pour la suite de sa carrière. S'il a déjà pu recroiser Thiago Silva sur les pelouses de Premier League à l'occasion du match contre Chelsea, Edinson Cavani va cette fois-ci retrouver Marquinhos lors de la rencontre opposant le Brésil à l'Uruguay dans la nuit de mardi à mercredi heure française. À cette occasion, le nouveau capitaine du PSG a évoqué son ancien coéquipier.

« C'était très bien de travailler avec Cavani »