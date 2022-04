Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Mbappé lâche une bombe sur son avenir !

Publié le 4 avril 2022 à 20h10 par B.C. mis à jour le 4 avril 2022 à 20h14

Alors que son avenir semble se jouer entre le PSG et le Real Madrid, Kylian Mbappé est également dans le collimateur d’un autre club.

Où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine ? La réponse à cette question demeure incertaine. Ce dimanche, l’attaquant du PSG a assuré qu’il n’avait pas encore pris sa décision pour son avenir, alors que son contrat arrive à terme, tout en ouvrant la porte à une prolongation dans la capitale. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Kylian Mbappé est en effet à l’écoute des arguments du PSG, et ce malgré son accord verbal trouvé avec le Real Madrid. Mais un autre club pourrait faire irruption dans ce feuilleton.

« Un troisième club est entré dans la danse. Ce n’est pas Barcelone. Ça m’a été confirmé par l’entourage »