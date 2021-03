Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Cristiano Ronaldo la joue stratégique...

Publié le 30 mars 2021 à 0h15 par A.C.

Annoncé tout proche d’un départ, Cristiano Ronaldo aurait demandé à son agent de faire bouger les choses selon la presse espagnole.

La Liga pourrait perdre Lionel Messi cet été... mais gagner Cristiano Ronaldo ! Moins de trois ans après son départ, la star portugaise aurait la nostalgie du Real Madrid, à en croire la presse espagnole. Les différents échecs de la Juventus en Ligue des Champions ces dernières années l’auraient agacé au plus haut point et désormais, il voudrait retrouver Madrid. Plusieurs médias de l’autre côté des Pyrénées ont ainsi assuré que Jorge Mendes aurait déjà pris contact avec le Real Madrid, alors que le Paris Saint-Germain et Manchester United semblent également lorgner le numéro 7 de la Juve.

Jorge Mendes n’a pas bougé, mais...