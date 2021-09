Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce fracassante de Dortmund sur l’avenir d’Haaland !

Publié le 18 septembre 2021 à 20h30 par A.C.

Courtisé par les plus grands clubs au monde, Erling Haaland pourrait bien être l'acteur principal du prochain mercato estival.

Jeunes et surtout talentueux, Kylian Mbappé et Erling Haaland semble destiné à dominer la planète football au cours des prochaines années, un peu à l’image de ce qu’ont pu faire Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Ils pourraient d’ailleurs évoluer dans le même club ! Si nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain pense au prodige du Borussia Dortmund pour remplacer Mbappé, du côté du Real Madrid on souhaiterait faire d’une pierre deux coups. C’est en tout cas le scénario évoqué tout récemment par Javier Tebas. « Le Real Madrid a vendu pour 200M€ de joueurs. Ils ont assez d’argent pour recruter Mbappé et Haaland » a déclaré tout récemment le président de la Ligue espagnole de football, lors d’un évènement couvert par AS . « Ils n’ont pas perdu d’argent et en plus ils ont vendu des actifs. Ce qui n’est pas compréhensible c’est que quelqu’un perde 400M€, ait 500M€ de masse salariale et puisse refuser des offres comme celle faite pour Mbappé ». Certains observateurs assurent d’ailleurs que Haaland aurait déjà tranché pour son avenir et souhaiterait donc rejoindre le Real Madrid, alors que cet été une clause de départ de 75M€ s’activera dans son contrat.

« Retenir Haaland ? Ce sera difficile, mais je ne dis pas que c'est complètement impossible »