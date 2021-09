Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette petite bombe lâchée sur Mbappé et Haaland…

Publié le 18 septembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Visiblement admiratif du modèle économique actuel du Real Madrid, le vice-président économique du FC Barcelone Eduard Romeu a lâché une confidence forte sur Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG.

Ce n’est plus un secret pour personne, le Real Madrid envisage sérieusement de recruter Kylian Mbappé et a déjà tout tenté auprès du PSG pour boucler le deal cet été. En vain. Mais alors que le contrat de l’international français prendra fin en juin prochain, son départ est toujours d’actualité. D’ailleurs, à en croire les propos du vice-président économique du FC Barcelone, Eduard Romeu, interrogé par la Cadena COPE, le Real Madrid aurait tout à fait les moyens de recruter en même temps Kylian Mbappé ainsi qu’Erling Haaland, pisté par le PSG.

« Possible qu’ils aient pu signer Mbappé et Haaland »