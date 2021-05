Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Kylian Mbappé réglée pour 80M€ ?

Publié le 15 mai 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé au PSG paraît toujours aussi incertain, Leonardo songerait à recruter Mohamed Salah pour le remplacer. Et une offre de 80M€ pourrait suffire à convaincre Liverpool…

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé est réticent à l’idée de prolonger son contrat avec le PSG, bien conscient qu’un nouveau bail longue durée pourrait lui fermer les portes d’un transfert au Real Madrid dans les années à venir. Et face à cette situation, Leonardo est donc contraint d’assurer ses arrières et d’étudier plusieurs plans B en cas de départ de Mbappé dès cet été. Depuis quelque temps, un vif intérêt du directeur sportif du PSG est évoqué pour Mohamed Salah, et les conditions semblent claires en ce qui concerne l’attaquant égyptien de Liverpool.

Salah disponible pour 80M€ ?