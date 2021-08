Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prochaine recrue du PSG sera…

Publié le 25 août 2021 à 5h30 par T.M.

Après Lionel Messi, le PSG pourrait encore enregistrer un renfort. En coulisse, un dossier serait d’ailleurs avancé.

Cet été, le PSG réalise un recrutement incroyable. En ne dépensant seulement que 70M€, Leonardo a réussi à faire venir Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et donc Lionel Messi. Et si on pensait que l’arrivée de l’Argentin avait mis un terme au mercato du PSG, il n’en serait rien. A Paris, on a toujours envie de recruter un milieu de terrain après avoir déjà accueilli Wijnaldum. Un souhait qui pourrait bien se réaliser.

Camavinga, le prochain sur la liste ?