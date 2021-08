Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une belle vente se profile pour Leonardo !

Publié le 25 août 2021 à 5h00 par T.M.

Pour le moment, cela est plutôt calme dans le sens des départs au PSG. Toutefois, d’ici le 31 août, Leonardo pourrait acter une belle opération.

Devant la DNCG, Leonardo avait tablé sur 180M€ de ventes à l’occasion de ce mercato estival. A une semaine de la fin du marché des transferts, on en est loin, très loin. En effet, seule la vente de Mitchel Bakker au Bayer Leverkusen a permis de récupérer près de 10M€, tandis qu’en parallèle, Alphonse Areola, Marcin Bulka et Timothée Pembélé ont eux été prêtés avec option d’achat. Les objectifs sont donc loin d’être remplis, mais il y a encore du temps pour faire rentrer de l’argent dans les caisses. Et cela pourrait prochainement se décanter en ce qui concerne Pablo Sarabia.

L’Atlético se tient prêt !