Mercato - PSG : Un point de chute se dessine enfin pour Pablo Sarabia !

Publié le 24 août 2021 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il est annoncé sur le départ du PSG depuis le début de cette fenêtre estivale des transferts, Pablo Sarabia serait bien susceptible d’effectuer son retour en Espagne.

Le Paris Saint-Germain réalise un excellent mercato dans le sens des arrivées avec les recrutements de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Leo Messi. Seulement voilà, le bilan est bien moins reluisant dans le rayon des ventes avec le seul départ de Mitchel Bakker en direction du Bayer Leverkusen. Pourtant, les joueurs poussés vers la sortie au PSG ne manquent pas, mais aucun d’entre-eux n’a trouvé de point de chute intéressant aussi bien pour leur carrière que pour les intérêts du club de la capitale. Auteur d’un bon Euro avec l’Espagne, Pablo Sarabia fait partie de ces joueurs, lui dont le marché se situe davantage en Liga. Cependant, il se pourrait que sa situation bouge prochainement dans cette ligne droite du mercato.

Pablo Sarabia, le successeur de Saúl Niguez à l’Atlético de Madrid ?