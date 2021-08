Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tous les feux sont au vert pour l’arrivée de Camavinga ?

Publié le 24 août 2021 à 12h45 par T.M.

Dans cette dernière ligne droite du mercato, le nom d’Eduardo Camavinga revient avec insistance du côté du PSG. Et le joueur de Rennes semble plus proche que jamais de débarquer dans la capitale.

Et si Leonardo préparait une surprise de dernière minute pour le recrutement du PSG ? Avec les arrivées de Wijnaldum, Hakimi, Ramos, Donnarumma et Messi, on pensait que le club de la capitale avait fini ses emplettes, il n’en serait rien. Avant l’arrivée de l’ex-joueur du FC Barcelone, la priorité était de recruter un milieu de terrain et elle le serait encore aujourd’hui. D’ailleurs, d’ici le 31 août, Leonardo pourrait bien amener un renfort à Mauricio Pochettino dans l’entrejeu et celui-ci pourrait se nommer Eduardo Camavinga.

Manchester United hors course ?