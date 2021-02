Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé va toucher le jackpot !

Publié le 23 février 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG cherche plus que jamais à prolonger Kylian Mbappé, l’attaquant français aurait réclamé un énorme salaire équivalent à celui de Neymar pour envisager ce scénario.

Mardi dernier, après son triplé XXL contre le FC Barcelone en Ligue des Champions, Kylian Mbappé avait évoqué la possibilité d’une prolongation de contrat avec le PSG : « Ce serait con de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais (…) C’est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux ». L’attaquant français garde donc un discours assez flou en surface à ce sujet, et pourtant en coulisses, Mbappé aurait déjà fait part de ses demandes auprès de la direction du PSG.

Mbappé réclame un salaire colossal

Comme l’a indiqué Foot Mercato lundi, Kylian Mbappé serait bien ouvert à l’idée d’une prolongation de contrat au PSG, mais pas à n’importe quelles conditions. En effet, l’international français réclamerait une grosse hausse de son salaire et voudrait atteindre le niveau financier de Neymar, soit environ 3M€ par mois. En clair, que ce soit au PSG ou ailleurs s’il décidait finalement de partir, Mbappé devrait toucher la jackpot la saison prochaine.