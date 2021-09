Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé fait encore parler à Madrid !

Publié le 12 septembre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Passé tout proche d’un départ du PSG pour le Real Madrid en fin de mercato estival, Kylian Mbappé semble avoir laissé de grands regrets dans la capitale espagnole, et même chez le grand rival du club merengue.

Dans la dernière ligne droite du mercato estival, le Real Madrid ne cachait plus sa détermination à vouloir arracher Kylian Mbappé des griffes du PSG à un an de la fin de son contrat. Le club merengue a formulé plusieurs offres pour tenter de le recruter, mais les dirigeants parisiens n’ont rien voulu entendre, quitte à prendre le risque de voir Mbappé partir libre dans un an. En attendant, le numéro 7 du PSG laisse même des regrets… à l’Atlético de Madrid !

L’Atlético regrette Mbappé