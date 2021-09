Foot - Mercato

Mercato : Manchester City, coulisses... Solskjaer dit tout sur le transfert de Ronaldo !

Publié le 11 septembre 2021 à 15h30 par Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2022 avec la Juventus, Cristiano Ronaldo ne voulait pas honorer son contrat jusqu'au bout. Dans cette optique, CR7 a demandé à son agent Jorge Mendes de lui trouver un nouveau club. Et alors que son nom a été associé au PSG ou encore à Manchester City, Cristiano Ronaldo a finalement fait son retour à Manchester United. Avant le premier match de son numéro 7 ce samedi après-midi, Ole Gunnar Solskjaer a lâché toutes ses vérités sur le transfert de Cristiano Ronaldo.

Après avoir explosé à Manchester United et régné au Real Madrid, Cristiano Ronaldo a décidé de se lancer un tout nouveau défi du côté de la Juventus à l'été 2018. Toutefois, son passage chez les Bianconeri ne s'est pas passé comme il l'aurait imaginé. Alors que les résultats turinois laissaient à désirer la saison dernière, Cristiano Ronaldo a décidé de plier bagages un an avant la fin de son contrat. Dans cette optique, son agent Jorge Mendes s'est activé pour lui trouver un tout nouveau club. Et alors qu'il aurait pu signer à Manchester City ou prendre potentiellement la place de Kylian Mbappé au PSG, CR7 a finalement fait son retour à Manchester United. Interrogé sur le départ de Cristiano Ronaldo, Massimiliano Allegri a fait passer un message clair en toute transparence. « Il ne voulait plus jouer pour la Juventus, il a trouvé une solution à United et nous avons simplement anticipé le départ d'un an. La Juve a toujours gagné en groupe, c'est notre caractéristique » , a confié le coach de la Juventus lors de sa dernière conférence de presse.

«C'est un transfert très spécial»

De retour à Manchester, du côté de United, Cristiano Ronaldo a vu son nom être également lié à City. Mais alors qu'il avait déjà lâché plus de 117M€ pour Jack Grealish, Pep Guardiola n'aurait pas eu les moyens de boucler la signature de CR7 cet été. Toutefois, à en croire Ole Gunnar Solskjaer, l'entraineur des Citizens n'avait de toute façon aucune chance sur ce dossier depuis le départ. « Si la possibilité de voir Cristiano Ronaldo signer à Manchester City était effrayante ? Je ne pense pas qu'il y avait une quelconque possibilité que cela arrive. Si le transfert de Cristiano Ronaldo chez les Citizens était envisageable ? Je ne pense pas » , a confié Ole Gunnar Solskjaer avant la grande première de Cristiano Ronaldo à Old Trafford cette saison (Manchester United - Newcastle, ce samedi après-midi à 16h). D'ailleurs, le technicien des Red Devils a profité de l'occasion pour revenir sur le transfert de son nouveau numéro 7.

«Nous parlons de quelqu'un que je considère comme le meilleur joueur de l'histoire»