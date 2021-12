Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a vendu la mèche pour son départ ?

Publié le 5 décembre 2021 à 2h30 par La rédaction

Promis à un départ libre au Real Madrid en fin de saison puisqu’il arrive en fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a peut-être lâché un indice supplémentaire à ce sujet.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé ne semble pas du tout envisager l’option d’une prolongation de dernière minute, et l’attaquant français devrait donc en toute logique s’engager gratuitement avec le Real Madrid dans les mois à venir. Un feuilleton qui fait couler beaucoup d’encre, et s’il refuse pour l’instant de confirmer son départ du PSG pour l’Espagne, Mbappé laisse paraître quelques indices assez édifiants…

« Mon espagnol est très bon »