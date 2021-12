Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La sortie énigmatique de Mbappé sur une possible arrivée au Real Madrid !

Publié le 3 décembre 2021 à 22h15 par D.M.

Interrogé par Thierry Henry sur sa maitrise des langues étrangères et notamment de l'espagnol, Kylian Mbappé a fait une référence implicite à un prochain départ vers le Real Madrid.

Pour la presse espagnole, l’avenir de Kylian Mbappé ne fait plus le moindre doute. Ce vendredi, As annonce que le joueur ne prolongera pas son contrat avec le PSG et rejoindra gratuitement le Real Madrid. Libre à la fin de la saison, l’international français pourrait d’ailleurs entamer des négociations officielles avec l’équipe de son choix dès le mois de janvier. Interrogé par Thierry Henry, Kylian Mbappé s’est confié sur plusieurs sujets et notamment sur sa faculté de s'exprimer en espagnol. Une référence évidente à l’intérêt du Real Madrid et à un possible départ en Liga dans les mois à venir.

Kylian Mbappé fait une référence implicite à une possible arrivée en Espagne