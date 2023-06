Thomas Bourseau

Kylian Mbappé fait une nouvelle fois la Une des journaux avec ses déclarations sur son avenir depuis le début de la semaine. Refusant d’activer la clause incluse dans son contrat, Mbappé pourrait faire pression sur le PSG afin d’en signer un bien plus lucratif selon la presse anglaise.

On prend les mêmes et on recommence. Comme ce fut le cas lors des deux dernières fenêtres estivales des transferts, Kylian Mbappé fait parler de lui. En 2021, en attestent ses propres déclarations à l’époque, et en 2022 comme annoncé par The Athletic , Mbappé avait à chaque fois réclamé un bon de sortie à sa direction, sentant que le projet sportif du PSG ne répondait plus à ses attentes. Et depuis son annonce par courrier de lundi, on sait qu’il ne compte pas prolonger son contrat en activant la clause incluse dans le bail et pourrait donc partir en tant qu’agent libre à l’été 2024.

Mbappé, sportif le mieux payé au monde

Kylian Mbappé a signé un contrat pharaonique au PSG au printemps 2022. Ce qui lui a permis d’être le sportif le mieux payé au monde, loin devant les autres références du football et même du sport. Néanmoins, cela ne semble plus suffire pour l’inciter à poursuivre sa carrière au PSG à moyen terme, lui qui refuse de prolonger son contrat.

PSG : Hallucinant, le Qatar annonce une guerre avec Mbappé https://t.co/MbzIzNCOle pic.twitter.com/ILViUpsKK0 — le10sport (@le10sport) June 14, 2023

Un plan machiavélique de Kylian Mbappé pour un contrat encore plus juteux ?