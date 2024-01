Mercato - PSG : Il vend la mèche pour le transfert d’une star

Hugo Chirossel

Lors de cette période de mercato hivernal, le PSG aurait notamment essayé de s’attacher les services de Joshua Kimmich, à qui il ne reste qu’un an et demi de contrat. Michael Reschke, ancien directeur technique du Bayern Munich, s’est exprimé à ce sujet. Selon lui, un départ n’a jamais été envisagé par l’international allemand.

En discussion avec le Bayern Munich pour Nordi Mukiele, le PSG en a profité pour tenter sa chance dans un autre dossier, celui de Joshua Kimmich. Alors que l’international allemand (82 sélections) est sous contrat jusqu’en juin 2025, le club de la capitale aurait essayé de s’attacher ses services cet hiver. Dans un entretien accordé à Sky Sport , Michael Reschke, ancien directeur technique du Bayern Munich, a donné sa version des faits.

« Je suis tout à fait sûr que Paris n'était pas un sujet pour lui »

« Je peux m'imaginer que Joshua Kimmich relèvera un jour un nouveau défi. D'un autre côté, je suis tout à fait sûr que Paris n'était pas un sujet pour lui. Que Paris ait été intéressé, oui. Ce n'est pas le seul grand club qui s'intéresse à Joshua, mais je ne peux pas imaginer qu'il ait pensé un seul instant à un changement. D'autant plus qu'il est maintenant à nouveau père. Et dans le cas de Joshua, le lien avec le Bayern Munich - le lien émotionnel de Joshua avec le Bayern Munich - est déjà très étroit. C'est une affaire de cœur », a déclaré Michael Reschke. Ce dernier s’attend à voir Joshua Kimmich quitter le Bayern Munich un jour, mais sûrement pas cet hiver.

« Joshua ne s'occupe pas de cela actuellement »