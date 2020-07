Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi fait une revelation sur son choix !

Publié le 4 juillet 2020 à 3h15 par A.M.

Transféré définitivement au PSG cet été, Mauro Icardi reconnait que l'union au sein du vestiaire l'a aidé à faire son choix.

Prêté l'été dernier au PSG en provenance de l'Inter Milan, Mauro Icardi a été transféré définitivement au sein du club de la capitale cet été. Mais alors que la crise du Covid-19 a sévi, Leonardo est allé négocier le montant de l'option d'achat initialement fixé à 70M€. Finalement, le transfert définitif de Mauro Icardi s'est bouclé pour 50M€ auxquels s'ajouteront environ 7M€ de bonus. Et l'attaquant argentin ne cache pas sa joie de rester au sein des vestiaires très uni.

Icardi tout de suite acclimaté à Paris