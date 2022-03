Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Hakimi est fixé pour son retour au Real Madrid !

Publié le 30 mars 2022 à 19h45 par B.C. mis à jour le 30 mars 2022 à 19h47

À en croire la presse espagnole, Achraf Hakimi voudrait suivre Kylian Mbappé au Real Madrid. Cependant, le PSG devrait retenir son latéral droit.

Et si Kylian Mbappé n’était pas le seul joueur phare du PSG à rejoindre le Real Madrid cet été ? Bien qu’il n’ait encore rien décidé pour son avenir, l’attaquant français dispose déjà d’un accord moral avec Florentino Perez en vue de la saison prochaine comme vous l’a révélé le10sport.com, et cela donnerait des idées à Achraf Hakimi. Proche du champion du monde tricolore, le latéral droit arrivé l’été dernier pourrait être touché par le départ de son ami et verrait d’un bon œil son retour dans son club formateur selon les informations d’Eduardo Inda, le directeur d’ OK Diario , mais le PSG ne devrait pas lâcher si facilement son joueur.

Aucun départ pour Hakimi