Mercato - PSG : Entre Paris et Salah, ça commence à chauffer !

Publié le 15 mai 2021 à 6h45 par Th.B.

Piste enclenchée pour pallier l’éventuel départ de Kylian Mbappé, Mohamed Salah serait tout bonnement une priorité du PSG si le champion du monde ne figurait pas dans l’effectif de Mauricio Pochettino cet été.

Le flou demeure concernant l’avenir de Kylian Mbappé, dont le contrat au PSG court jusqu’en juin 2022 et n’a toujours pas été prolongé contrairement à celui de Neymar. Afin de parer à toute éventualité, Leonardo et les hauts représentants du Paris Saint-Germain auraient coché le nom de Mohamed Salah. The Transfer Window Podcast expliquait il y a de cela plusieurs semaines que Doha verrait en cette opération une belle opportunité marketing. Et selon Mohamed Bouhafsi, il se pourrait bien que l’ailier de Liverpool qui est sous contrat jusqu’à l’été 2023 débarque au PSG en cas de départ de Mbappé.

Mohamed Salah au PSG, si…