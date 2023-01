Mercato - PSG : Énorme coup de gueule pour ce champion du monde

Hugo Chirossel

Élu meilleur jeune joueur de la Coupe du monde 2022, Enzo Fernandez affole le marché des transferts. Plusieurs cadors européens s’intéresseraient à lui, notamment le PSG et Chelsea. Alors que les Blues semblaient tenir la corde, les négociations ont finalement échoué. Interrogé sur la situation de son joueur en conférence de presse, Roger Schmidt, entraîneur du Benfica Lisbonne, a poussé un coup de gueule.

Six mois seulement après avoir rejoint le Benfica Lisbonne et l’Europe en provenance de River Plate, Enzo Fernandez pourrait s’en aller. Alors qu’il bénéficiait déjà d’une belle cote sur le marché des transferts, ses performances lors de la Coupe du monde 2022 ont impressionné les plus grands clubs européens. Élu meilleur jeune joueur de la compétition, le milieu de terrain âgé de 21 ans serait notamment dans le viseur du PSG, mais ces derniers jours, c’est Chelsea qui semblait en pole position dans ce dossier.

Chelsea a proposé 85M€

Sauf que les négociations ont finalement échoué. Comme l’indiquait Fabrizio Romano, les Blues n’auraient proposé que 85M€ pour s’attacher les services d’Enzo Fernandez. Le Benfica Lisbonne de son côté n’est pas vendeur et si un club souhaite recruter l’international argentin, il devra payer sa clause libératoire fixée à 120M€. Présent en conférence de presse ce jeudi, Roger Schmidt a rappelé la position de son club dans ce dossier, tout en dénonçant les méthodes de Chelsea, sans pour autant citer la formation anglaise.

« Ce que fait le club qui veut acheter Enzo (Fernandez) est irrespectueux »