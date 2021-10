Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette sortie surprenante sur la succession de Mbappé !

Publié le 14 octobre 2021 à 1h15 par A.C.

Le Paris Saint-Germain ferait partie des clubs intéressés par Dušan Vlahović, qui a récemment annoncé ne pas vouloir prolonger son contrat avec la Fiorentina.

Si Leonardo a encore récemment annoncé croire encore en la prolongation de Kylian Mbappé, au Paris Saint-Germain on se prépare déjà à toute éventualité. Sur le10sport.com, nous vous avons parlé des pistes menant à Erling Haaland et à Robert Lewandowski, mais d’autres noms ont fuité ces derniers mois. La presse italienne a notamment parlé d’un intérêt prononcé pour Victor Osimhen du Napoli, ainsi que pour Dušan Vlahović de la Fiorentina. Ce dernier a annoncé à ses dirigeants ne pas vouloir prolonger son contrat qui se termine en juin 2023 et en plus du PSG, il aurait tapé dans l’œil de la Juventus et de Tottenham.

« Dušan joue encore pour la Fiorentina et son avenir doit encore être écrit »