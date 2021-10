Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les plans du Qatar pour l’après-Mbappé confirmés !

Publié le 13 octobre 2021 à 20h15 par A.C.

Kylian Mbappé se rapproche doucement mais surement de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain et dès le 1er janvier prochain, il pourra négocier avec un autre club.

Les prochains mois vont être très chauds pour Kylian Mbappé. Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin prochain, l’attaquant devra obligatoirement prolonger d’ici la fin de l’année. Dans le cas contraire, il sera libre de négocier avec d’autres clubs, avec le Real Madrid prêt à sauter sur la moindre occasion. Un scénario catastrophe qui est envisagé au PSG, même si publiquement on assure croire toujours en la prolongation de Mbappé. Dès le 25 aout dernier, nous vous annoncions sur le10sport.com que les dirigeants parisiens gardent un œil sur Erling Haaland et Robert Lewandowski.

Haaland et Lewandowski en grandes priorités