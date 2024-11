Mercato - PSG : C’est imminent, deux signatures confirmées à Paris !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant un moment qu’on annonce que la prolongation de Luis Enrique au PSG est bouclée. L’entraîneur espagnol va donc continuer l’aventure avec le club de la capitale, mais voilà qu’il ne sera pas le seul à signer un nouveau contrat dans les jours et semaines à venir. En effet, comme cela a été confirmé par Fabrizio Romano, Achraf Hakimi et Nuno Mendes vont en faire de même, afin de rester au PSG jusqu’en 2029.

Au cours des derniers mois, ça s’est activé au PSG pour boucler de nombreuses prolongations. Si le club de la capitale discute toujours notamment avec Luis Campos pour son avenir, en ce qui concerne Luis Enrique, ça serait d’ores et déjà réglé. Cela n’a pas encore été officialisé, mais l’entraîneur du PSG a trouvé un accord pour étendre son aventure à Paris.

Hakimi au PSG jusqu’en 2029 !

Et voilà que dans l’effectif de Luis Enrique, au moins deux joueurs s’apprêtent également à signer un nouveau contrat avec le PSG. Le premier est Achraf Hakimi. Sur Youtube, Fabrizio Romano a ainsi annoncé : « Il y a quelques jours, je vous ai dit qu’Achraf Hakimi avait signé un nouveau contrat avec le PSG, jusqu’en 2029, ce que je peux vous dire, c’est fait. Ça sera bientôt officiel, mais c’est fait. Aucune officialisation pour le moment, mais ça arrive ».

Pareil pour Nuno Mendes !

En plus d’Achraf Hakimi, le PSG va également sécuriser l’avenir de Nuno Mendes. Malgré certaines rumeurs à propos d’un départ du Portugais, il va bel et bien rester à Paris. « De ce que j’entends, malgré les rumeurs à propos de clubs anglais et espagnols pour Nuno Mendes, l’un des meilleurs comme arrière gauche, il n’ira pas en Espagne, il n’ira pas en Angleterre. Nuno Mendes va signer un nouveau contrat au Paris Saint-Germain. Le même qu’Achraf Hakimi, jusqu’en 2029. Il fait partie du projet qu’ils ont au PSG. Nuno Mendes est considéré comme super important. Le PSG n’a aucune intention d’écouter les offres. Le PSG n’a pas intention de se séparer de Nuno Mendes. Ils pensent que c’est un arrière gauche exceptionnel. Un nouveau contrat arrive donc, jusqu’en 2029 », a assuré Fabrizio Romano.