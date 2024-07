Mercato - PSG : C’est confirmé, Luis Enrique valide un gros transfert !

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Cet été, l’un des principaux objectifs du PSG est de s’attacher les services d’un milieu de terrain d’envergure. En ce sens, les dirigeants parisiens auraient récemment réactivé la piste menant à Joshua Kimmich, à qui il ne reste qu’un an de contrat avec le Bayern Munich. Un joueur très apprécié par Luis Enrique, qui serait totalement sous le charme du profil et de la polyvalence de l’international allemand.

L’Allemagne ayant été éliminée par l’Espagne ce vendredi en quarts de finale de l’Euro 2024 (2-1), Joshua Kimmich va pouvoir prendre une décision à propos de son avenir. Pleinement concentré sur la compétition avec sa sélection, le milieu de terrain âgé de 29 ans va désormais avoir le temps de se pencher sur la question. Un dossier dans lequel pourrait bientôt accélérer le PSG.

Le PSG de retour dans le dossier Kimmich

La piste menant à Joshua Kimmich a souvent été évoquée, mais elle semblait au point mort ces derniers temps. Comme indiqué par RMC Sport , le PSG l’aurait récemment réactivée. Le club de la capitale veut se renforcer au milieu de terrain cet été et aurait jeté son dévolu sur l’international allemand (90 sélections). En raison de sa situation contractuelle, lui sera libre en juin 2025, le Bayern Munich pourrait être contraint de s’en séparer dès cette période de mercato s’il ne prolonge pas.

Luis Enrique est un grand fan de Kimmich