Mercato : Luis Enrique est dégoûté, le PSG lui prépare une surprise !

Thomas Bourseau

Depuis plusieurs mois, les hauts représentants du PSG suivent avec attention l’évolution du dossier Joao Neves. Cependant, et bien que Luis Enrique en fasse sa priorité au milieu de terrain pour le mercato estival, cela pourrait être Joshua Kimmich qui déposera ses valises au Paris Saint-Germain. Explications.

Luis Enrique est parti pour connaître une déception sur le marché des transferts. Alors que le comité directeur du PSG fait du recrutement d’un milieu de terrain axial dans le cadre de l’après-Kylian Mbappé comme le10sport.com vous le dévoilait le 1er avril dernier. 10 jours plus tard, et toujours selon les informations exclusives du 10sport.com, l’opération Joao Neves, malgré l’intérêt concret du conseiller football Luis Campos, se compliquait grandement en raison de la question économique à soulever pour ce transfert du joueur du Benfica Lisbonne.

Mercato : Le PSG va retenter sa chance pour cette star https://t.co/J7wl41IpUB pic.twitter.com/Fk4Fl7r9yC — le10sport (@le10sport) July 4, 2024

Le feuilleton Joao Neves bat de l’aile

Et le temps n’a pas fait les affaires de Luis Enrique. RMC Sport affirme que Joao Neves était la priorité de l’entraîneur du Paris Saint-Germain, mais que les 100M€ réclamés par le Benfica Lisbonne mettraient presque un terme aux espoirs du champion de France. Et toujours selon RMC Sport , les hauts représentants du PSG se jetteraient à présent sur les traces de Joshua Kimmich, dossier déjà exploré lors du mercato hivernal dans le cadre d’un échange de joueurs avec le Bayern Munich.

Joshua Kimmich, la belle surprise du PSG ?