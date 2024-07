Mercato : Le PSG va retenter sa chance pour cette star

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec le Bayern, Joshua Kimmich aurait pu changer de club au mois de janvier. En effet, le PSG aurait essayé de boucler le transfert de la star allemande. Alors que Joshua Kimmich est finalement resté à Munich, le club de la capitale aurait prévu de revenir à la charge cet été.

Lors de la saison 2023-2024, Joshua Kimmich était à la peine au Bayern. En effet, l'international allemand a eu du mal à enchainer les titularisations sous la houlette de Thomas Tuchel. Pas du tout satisfait par sa situation, le joueur polyvalent de 29 ans aurait pu quitter le Bayern au mois de janvier. Alerté par le cas Kimmich, le PSG aurait tenté de le recruter lors du dernier mercato. Toutefois, le natif de Rottweil est finalement resté à Munich.

Le PSG a réactivé la piste Kimmich

Selon les informations de RMC Sport , le PSG n'aurait pas tiré un trait sur Joshua Kimmich, et ce, malgré son échec l'hiver dernier. Désirant renforcer son milieu de terrain, le club de la capitale aurait réactivé la piste menant au pensionnaire du Bayern. Comme l'a indiqué le média français, Luis Enrique est un grand fan de Joshua Kimmich. L'Espagnol appréciant la qualité technique, le leadership et surtout la polyvalence du joueur, qui peut évoluer à la fois dans l'entrejeu et en tant que latéral droit. Mais quelle est la position du Bayern ?

Le transfert de Kimmich débloqué par Palhinha ?