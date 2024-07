Mercato - PSG : C'est confirmé pour la prochaine star ?

La rédaction

Le PSG est annoncé à la poursuite de nombreux éléments. Si en attaque, le remplaçant de Kylian Mbappé est la recrue la plus attendue par les supporters, la plupart des postes devraient être renforcés cet été. Au milieu de terrain, les pensionnaires du Parc des Princes seraient sur les traces de Joshua Kimmich. Et l’Allemand pourrait bel et bien quitter le Bayern Münich dans les prochaines semaines.

Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen, Leny Yoro… Le PSG serait intéressé par de très nombreux joueurs ces dernières semaines. Luis Enrique l’avait réclamé en fin de saison, il souhaite voir débarquer des recrues à tous les postes durant l’été. Dans l’entrejeu, les rouges et bleus sont annoncés sur les traces de Joshua Kimmich. L’intérêt des Champions de France est confirmé et les chances de voir le milieu de terrain quitter le Bayern Münich également.

Un intérêt du PSG pour Kimmich

De nombreuses sources évoquaient un intérêt du PSG pour Joshua Kimmich ces dernières semaines. Une hypothèse que confirme Fabrice Hawkins. Le journaliste explique que les Franciliens apprécient bel et bien le profil du joueur de 29 ans, mais également qu’il est possible de le voir quitter le Bayern Münich durant le mercato estival, sans spécifier que le Parc des Princes serait sa destination potentielle.

Des concurrents venus d’Angleterre et d’Espagne

Pour enrôler Joshua Kimmich, le PSG risque d’avoir beaucoup de concurrence. Au mois de juin, la presse allemande expliquait que le FC Barcelone surveillait également le joueur du Bayern Münich. De son côté, Fabrizio Romano évoque aussi plusieurs écuries venues de Premier League, sans citer de noms.