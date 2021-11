Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce choix fort de Leonardo est totalement validé !

Publié le 1 novembre 2021 à 4h15 par T.M.

Malgré la blessure de Juan Bernat, le PSG et Leonardo ont décidé de prolonger l’Espagnol. Un choix fort qui a fait énormément plaisir au principal intéressé.

Ces derniers mois, les prolongations se sont multipliées au PSG. Ainsi, Neymar, Angel Di Maria ou encore Keylor Navas ont tous signé un nouveau contrat. Cela a également été le cas de Juan Bernat et ce malgré le fait que l’Espagnol était gravement blessé. En septembre dernier, Bernat s’est rompu les ligaments du genou et il aura mis plus d’un an à revenir. Mais malgré cela, le PSG a affiché sa confiance en son joueur en lui offrant un nouveau contrat. Un geste fort de la part de Leonardo envers Bernat.

« Je tiens à remercier le club pour ce geste »