Mercato - PSG : Ça se complique très sérieusement pour cette révélation de l’Euro…

Publié le 28 juin 2021 à 7h45 par La rédaction

Si Georginio Wijnaldum a choisi le PSG plutôt que Barcelone, Manuel Locatelli devrait choisir la Juve plutôt que le PSG. Une nouvelle rencontre aura lieu la semaine prochaine entre Sassuolo et la Vieille Dame qui pourrait inclure des joueurs dans le deal.

Deux ans après son retour au PSG, Leonardo continue ses travaux. Après avoir rapidement bouclé le dossier Georginio Wijnaldum qui semblait promis au Barça, le directeur sportif parisien s’est occupé des dossiers Donnarumma et Hakimi. Le premier va être officialisé très prochainement, et pour le second, comme annoncé par Le 10 Sport, un accord a été trouvé pour un transfert à hauteur de 70M€. Mais pour Manuel Locatelli, autre piste annoncée du PSG, cela se complique sérieusement…

La Juve pourrait inclure des joueurs dans la transaction