Mercato - PSG : Leonardo connait le verdict pour cette piste à 40M€ !

Publié le 27 juin 2021 à 14h15 par A.D.

En concurrence avec la Juventus pour Manuel Locatelli, Leonardo serait en train de perdre son bras de fer. En effet, les Bianconeri seraient de plus en plus proche de boucler une grosse opération à 40M€ pour le milieu de terrain de Sassuolo.

Etincelant avec Sassuolo cette saison, Manuel Locatelli confirme avec l'Italie à l'Euro. Ce qui n'a pas échappé au PSG. En effet, Leonardo serait tombé sous le charme de Manuel Locatelli et envisagerait de le recruter dès la prochaine fenêtre de transferts. Toutefois, le directeur sportif du PSG serait loin d'être seul sur ce dossier et pourrait voir la Juventus lui chiper l'international italien.

Manuel Locatelli promis à la Juventus ?