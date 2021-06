Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est en grand danger pour ce joueur de Serie A !

Publié le 25 juin 2021 à 23h15 par H.G.

Alors que le PSG a été annoncé sur les traces de Manuel Locatelli, tout indique que la Juventus devrait mettre un coup d’accélérateur dans le dossier très prochainement.

Il avait fait un appel du pied au Paris Saint-Germain dans les colonnes de L’Equipe en mai dernier, puis certaines rumeurs avaient annoncé qu’il était bien ciblé par le club de la capitale. Mais maintenant, plus rien depuis plusieurs semaines. En effet, Manuel Locatelli serait plutôt suivi avec grande insistance par la Juventus. Plus encore, les dernières informations parues au sujet de l’actuel joueur de Sassuolo indiquent que la Vieille Dame pourrait passer à l’offensive très prochainement, chose qui lui permettrait de dépasser pour de bon le PSG dans la course à sa signature.

Une nouvelle rencontre est prévue la semaine prochaine entre la Juventus et Sassuolo