Mercato - PSG : Ça chauffe sérieusement pour l’arrivée de Ndombélé !

Publié le 22 janvier 2022 à 21h10 par D.M.

Tanguy Ndombélé serait proche de rejoindre le PSG sous la forme d'un prêt de six mois. Les discussions se poursuivraient entre les différentes parties.

Une piste a pris de l’épaisseur, ces derniers jours, au PSG. A la recherche de renforts au milieu de terrain, le club parisien serait en discussions avancées avec Tottenham pour le prêt de Tanguy Ndombélé. L’international français souhaiterait retourner en Ligue 1 et espérerait un accord entre les deux équipes. Présent en conférence de presse ce samedi, Mauricio Pochettino a été questionné sur ce dossier. « Je n’aime pas parler des rumeurs et des joueurs qui ne sont pas dans notre club. Nous avons des joueurs de grande qualité, le club a fait un grand travail cet été. Le mercato est ouvert. Le club écoute et voit ce qu’il se passe » a confié l’entraîneur du PSG, évasif.

Ndombélé très proche du PSG